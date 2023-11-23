- Президент Украины Зеленский снова подтвердил свою позицию по вопросу о конфликте и мире, - примерно так мог бы озаглавить свою беседу с недофюрером Незалежной американский телеканал Fox News.
Зеленский уверен, что заключит мир с Россией за один день на новых условиях
Комментарии
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Виктор Тимошевский
Сам то верит в свой бред? Как минимум по линии Одесса,Николаев,Днепропетровск,Харьков. Киев оставим на потом.
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15 час.
Светлейший
Вэйзмир, этот шлемазл не в уме! Он что, реально считает себя главой государства? Клоун, шут на троне короля! Войну может остановить только Путин, заняв Николаев, Одессу, Харьков, Херсон и осадив Куев, но он почемуто медлит.
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15 час.
вага карлито
Делёж это в самом конце! А пока уничтожать армию бандеровскую! Типа стратегия на данный момент верная!) Когда будет очевидно что конец сопротивлению настал тогда можно и поговорить о том кому чего и скока!))))
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14 час.
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