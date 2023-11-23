Зеленский уверен, что заключит мир с Россией за один день на новых условиях

Виктор Тимошевский Сам то верит в свой бред? Как минимум по линии Одесса,Николаев,Днепропетровск,Харьков. Киев оставим на потом.

Светлейший Вэйзмир, этот шлемазл не в уме! Он что, реально считает себя главой государства? Клоун, шут на троне короля! Войну может остановить только Путин, заняв Николаев, Одессу, Харьков, Херсон и осадив Куев, но он почемуто медлит.