Памфилова сообщила об угрозе атаки беспилотников на ТИК в Белокуракино в ЛНР

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила об угрозе атаки беспилотников на территориальную избирательную комиссию (ТИК) в Белокуракино Луганской Народной Республики.
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