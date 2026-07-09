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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеев о Неймаре на ЧМ-2026: «Выглядел как пришелец из прошлого века в плане игрового ритма. Сейчас подходящее время для завершения карьеры»

Игорь Корнеев оценил игру Неймара на ЧМ-2026. В обоих матчах турнира нападающий сборной Бразилии выходил на замену, реализовав пенальти в 1/8 финала против Норвегии (1:2).

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