Страна и люди
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Страна и люди

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Расчеты «Ураганов» нанесли удар по позициям ВСУ под Ореховом

Расчеты «Ураганов» нанесли удар по позициям ВСУ под Ореховом

Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» Ивановского гвардейского соединения ВДВ нанесли удар по позициям ВСУ в районе Орехова Запорожской области.

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