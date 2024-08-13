Почти 300 техностартапов создано при поддержке Москвы с начала года

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев С начала года участники столичных программ развития технологического предпринимательства – "Академии инноваторов", хакатона "Лидеры цифровой трансформации", конкурса "Новатор Москвы" – создали почти 300 стартапов, сообщила заммэра Наталья Сергунина.
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