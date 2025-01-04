Русская весна
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Русская весна

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Тихий побег от Украины, проклятой судьбой: Марков о том, почему на украинском ТВ не включили гимн в Новый год

Тихий побег от Украины, проклятой судьбой: Марков о том, почему на украинском ТВ не включили гимн в Новый год

Известный российский общественный деятель, политолог Сергей Марков проанализировал ситуацию на украинском телевидении, отказавшемся ставить гимн «незалежной» в новогоднюю ночь.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Проклятия со всего мира!!!! Весь мир уже устал и негавидит Богом проклятую недострану и пусть она исчезнет с лица земли,ибо она несет только горе!!!!
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12 час.

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