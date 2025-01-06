Иран и Россия усилят стратегическое партнерство: новые договоры и соглашения

Иран сосредоточится на сотрудничестве с Россией и Китаем, расширяя связи в условиях санкций. Новый договор о стратегическом партнерстве с Москвой будет подписан в январе, а Иран получит статус наблюдателя при ЕАЭС для укрепления экономических отношений.
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