Разноплановые изменения цен на нефть: рынок взвешивает сокращения ОПЕК+ и спрос в Китае Наталья МарковаЦены на нефть 6 декабря на азиатских торговых площадках оказались разнонаправленными после 4 сессий снижения.
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