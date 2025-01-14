Дорожники Нового Уренгоя перешли в режим повышенной готовности из-за метели

В Новом Уренгое объявили режим повышенной готовности для дорожных служб из-за метели. 15 января в городе ожидаются обильные снегопады при ветре до 7 м/с, сообщили в telegram-канале администрации газовой столицы.
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