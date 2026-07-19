Хэмилтон избежал временного штрафа за инцидент на пит-стопе и сохранил 4-е место – «Феррари» оштрафовали на 30000 евро

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон сохранил четвертое место на Гран-при Бельгии . Стюарды вели в отношении Хэмилтона и «Феррари» расследование, причиной которого стал инцидент на пит-стопе, в рамках которого Льюис чуть не сбил одного из механиков.