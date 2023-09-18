Заброшенный советский ветряк

Очень крутое место и крутая заброшка. Вообще темой получения электричества при помощи энергии ветра заинтересовались в СССР ещё до войны, а первую ВУЭ (ветроэлектрическую установку) воздвигли в Крыму в 1931 году, её мощность составляла 400кВт.