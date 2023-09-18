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Заброшенный советский ветряк

Заброшенный советский ветряк

Очень крутое место и крутая заброшка. Вообще темой получения электричества при помощи энергии ветра заинтересовались в СССР ещё до войны, а первую ВУЭ (ветроэлектрическую установку) воздвигли в Крыму в 1931 году, её мощность составляла 400кВт.

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