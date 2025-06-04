"Алроса" перешла на российские технологии для повышения безопасности данных

Алмазодобывающая компания «Алроса» заключила соглашение с российской IT-компанией IVA Technologies о переходе с зарубежных коммуникационных и информационно-безопасных решений на отечественные разработки, сообщили в компании.
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