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Комитет Палаты представителей США потребовал от Баку освободить армянских политзаключенных

Комитет Палаты представителей США потребовал от Баку освободить армянских политзаключенных

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию, требующую от Азербайджана немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных и политических заключённых, незаконно удерживаемых в Баку.

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