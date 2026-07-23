Комитет Палаты представителей США потребовал от Баку освободить армянских политзаключенных

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Комитет по иностранным делам Палаты представителей США принял резолюцию, требующую от Азербайджана немедленного и безоговорочного освобождения всех армянских военнопленных и политических заключённых, незаконно удерживаемых в Баку.
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