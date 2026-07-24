Добыча нефти в США за неделю сократилась на 63 тыс. баррелей в сутки и составила 13,798 млн баррелей Коммерческие запасы нефти выросли более чем на 2 млн баррелей — до 411 млн баррелей.
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Добыча нефти в США за неделю сократилась на 63 тыс. баррелей в сутки и составила 13,798 млн баррелей Коммерческие запасы нефти выросли более чем на 2 млн баррелей — до 411 млн баррелей.
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