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Добыча нефти в США за неделю сократилась на 63 тыс

Добыча нефти в США за неделю сократилась на 63 тыс. баррелей в сутки и составила 13,798 млн баррелей Коммерческие запасы нефти выросли более чем на 2 млн баррелей — до 411 млн баррелей.

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