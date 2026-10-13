БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Таллин играет с огнём: блокада Финского залива станет приговором для Эстонии

Таллин играет с огнём: блокада Финского залива станет приговором для Эстонии

НАТО может перерезать жизненно важную для России балтийскую линию снабжения (перекрыть Финский залив и Балтийское море в целом) «в течение нескольких часов» после нападения на одну из стран альянса.

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Сергей Кочегаров

Объявить Балтийское море внутренним морем НАТО и блокировать финский залив для прохода российских кораблей — бред сумасшедшего. Могли бы подумать (если есть чем), что в этом случае НАТО может лишиться всех своих «внутренних» балтийских портов, а может и некоторых государств…