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Энциклопедия Техники

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5 флагманов, которые заставят забыть об iPhone в российских реалиях

5 флагманов, которые заставят забыть об iPhone в российских реалиях

Честно говоря, я долго откладывал этот момент. iPhone в наших широтах окончательно превратился в предмет интерьерной роскоши: красивый, тактильно приятный, но функционально урезанный до состояния дорогого плеера с камерой.

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