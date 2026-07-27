5 флагманов, которые заставят забыть об iPhone в российских реалиях

Честно говоря, я долго откладывал этот момент. iPhone в наших широтах окончательно превратился в предмет интерьерной роскоши: красивый, тактильно приятный, но функционально урезанный до состояния дорогого плеера с камерой.
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