Боец "Сварожич": на Купянском направлении ВСУ вновь начали применять артиллерию

Украинские военные вновь начали использовать артиллерию на Купянском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир смешанного артиллерийского дивизиона добровольческого отряда БАРС-9 с позывным "Сварожич".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии