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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» подписал контракт с 20-летним форвардом Карповым на 3 года. У него 105 очков в 158 матчах в МХЛ

В минувшем сезоне 20-летний нападающий дебютировал на взрослом уровне ВХЛ, игрок провел 27 матчей за «Динамо» из Санкт-Петербурга и сделал 1 результативную передачу.

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