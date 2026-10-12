Что делать, если не работает «Газпром инвестиции»

«Газпром инвестиции» дали рекомендации клиентам в случае, если у них не работают приложение или веб-версия сервиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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