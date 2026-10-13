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Донецкая группа новостей

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Грузовик насмерть раздавил легковушку в Домодедове

Грузовик насмерть раздавил легковушку в Домодедове. По данным СМИ, 40-летний водитель «Скании» не справился с управлением и опрокинул грузовик на легковой автомобиль в деревне Новосьяново.

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