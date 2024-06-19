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Путин вызвал Ким Чен Ына один на один: что произошло в резиденции Кымсусан?

Путин вызвал Ким Чен Ына один на один: что произошло в резиденции Кымсусан?

Президент России Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын продолжают вести переговоры в формате тет-а-тет, что позволяет лидерам двух стран обсудить наиболее важные и чувствительные вопросы в узком кругу.

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