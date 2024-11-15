Александр Новак назвал причины ограничения майнинга в нескольких российских регионах

Вице-премьер России Александр Новак рассказал, что министерство энергетики предложило запретить майнинг криптовалют в ряде регионов с декабря 2024 года, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РБК.
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