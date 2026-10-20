Ресурсы противника: Уиткофф привёз в Осло новый ультиматум США для Украины Спецпредставитель президента США по Украине Стив Уиткофф должен на личной встрече с Зеленским в Норвегии передать ему новый ультиматум Вашингтона по урегулированию конфликта с РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВУ «Обратил внима...
- Самолёт радиоэлек...
- «Обратил внима...
Чихал Зеленский на чьи-то ультиматумы. ,,... А Васька слушает да ест..."