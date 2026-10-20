Ресурсы противника: Уиткофф привёз в Осло новый ультиматум США для Украины Спецпредставитель президента США по Украине Стив Уиткофф должен на личной встрече с Зеленским в Норвегии передать ему новый ультиматум Вашингтона по урегулированию конфликта с РФ.