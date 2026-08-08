4 августа генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что руководство НАТО на протяжении многих лет вводило в заблуждение Грузию и Украину, обещая принять их в альянс, хотя в действительности не планировало этого.