Киевские реалии. Коммунальщики помогли Зе-хунте скрестить геев и нацистов

Политнавигатор Наступил апрель, аномально (25°) пригрело солнышко, и на улицах столицы Недорейха появилось изрядное количество… Нет, не красивых женщин, пробудившихся от зимней спячки (как говорилось в одном старом советском фильме), а извращенцев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии