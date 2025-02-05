Отар Кушанашвили высказался о SHAMAN и Мизулиной: «Категорически не верю»

Телеведущий Отар Кушанашвили посвятил часть выпуска своего интернет-шоу отношениям заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, и директора «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.
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