Байден заявил, что сокращение дефицита бюджета до 1,4 трлн долларов стало крупнейшим в истории США

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден выступил с утверждением о том, что падение уровня дефицита государственного бюджета до уровня в одну целую и четыре десятых триллиона долларов является наиболее крупным за всю историю государства.
Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден выступил с утверждением о том, что падение уровня дефицита государственного бюджета до уровня в одну целую и четыре десятых триллиона долларов является наиболее крупным за всю историю государства.
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