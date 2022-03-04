В Запорожской области Украины оценили уровень радиации после пожара на АЭС

Ранее появилось сообщение, что по состоянию на 5:20 (6:20 по московскому времени) спасатели выехали на тушение пожара в лабораторно-бытовом корпуса, однако затем пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание было в учебно-тренировочном корпусе.