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В Запорожской области Украины оценили уровень радиации после пожара на АЭС

В Запорожской области Украины оценили уровень радиации после пожара на АЭС

Ранее появилось сообщение, что по состоянию на 5:20 (6:20 по московскому времени) спасатели выехали на тушение пожара в лабораторно-бытовом корпуса, однако затем пресс-служба ГСЧС Украины уточнила, что возгорание было в учебно-тренировочном корпусе.

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