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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки БЕТСИТИ считают «Байер» фаворитом матча с «Баварией»

15 февраля в главном матче 22-го тура Бундеслиги сыграют действующий чемпион и лидер текущего чемпионата – «Байер» на своем поле примет «Баварию».

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