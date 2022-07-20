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ЧЕ-2022. Юноши (U20). 1/8 финала. Испания сыграет с Польшей, Италия – с Хорватией и другие матчи

В среду, 20 июля, в черногорской Подгорице пройдут матчи 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы среди юношей до 20 лет.

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