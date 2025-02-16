В Сахалинской области сотрудники полиции организовали профориентационную площадку для детей

В рамках региональной специализированной смены «Время юных героев», посвященной Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники полиции организовали уникальную профориентационную площадку для почти 200 детей, участников смены из чила полицейский кадетов, подразделения «Юнармии», школьников, отличившихся в патриотических мероприятиях и акциях в своих районах Сахалинской области.
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