В Сахалинской области сотрудники полиции организовали профориентационную площадку для детей

В рамках региональной специализированной смены «Время юных героев», посвященной Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники полиции организовали уникальную профориентационную площадку для почти 200 детей, участников смены из чила полицейский кадетов, подразделения «Юнармии», школьников, отличившихся в патриотических мероприятиях и акциях в своих районах Сахалинской области.