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В МВД предложили ввести для мигрантов режим контролируемого пребывания

В МВД предложили ввести для мигрантов режим контролируемого пребывания

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе В МВД предложили ввести на территории России правоохранительный режим контролируемого пребывания для иностранных граждан, у которых нет основания находиться в стране, для предупреждения совершения новых правонарушений.

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