Водитель пострадал в ДТП на Касимовском шоссе

Напомним, авария произошла утром во вторник, 6 февраля, в районе остановки «Электросеть». По информации портала, мужчину 1971 года рождения доставили в БСМП с ушибленной раной и гематомой лба, закрытой ЧМТ и ушибом груди.
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