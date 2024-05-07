Новая техника поступила в Единый лесопожарный центр Поморья

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский. Он отметил, что на приобретение техники в этом году из федерального и областного бюджетов направлено почти 24 миллиона рублей.
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