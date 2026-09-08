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Авраам Руссо: за что его расстреляли в 2006-м и почему спустя 20 лет он снова в России

Авраам Руссо: за что его расстреляли в 2006-м и почему спустя 20 лет он снова в России

В ночь на 19 августа 2006 года автомобиль Авраама Руссо попал под автоматный обстрел на московской улице Бурденко.

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