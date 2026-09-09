В Москве иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины

В Москве избрали меру пресечения иностранцу, который напал на женщину недалеко от стройки. Об этом сообщает управление СК РФ по столице.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зарубин показал П...
- АМ Потребление алког...
- А Профессор Продеус...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым