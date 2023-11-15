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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бучневич сделал 2 передачи в матче с «Тампой». У него 6 очков в последних 3 играх

Форвард «Сент-Луиса» дважды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Лайтнинг» (5:0).

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