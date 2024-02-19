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Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО: “Даже если вы простите меня за тот смертный грех…”

Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО: “Даже если вы простите меня за тот смертный грех…”

Михаил Ефремов в колонии. Фото nevnov.ruБлизкие друзья знаменитого российского актера Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает свое наказание в колонии, предоставляют ему всестороннюю поддержку для получения условно-досрочного освобождения (УДО).

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Комментарии
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лл
лина любимцева
За ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ со смертельным исходом - никаких УДО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!! Погибшего не воскресить, а быть &quot;добренькими&quot; за чужой счет - вообще пошлость!! Так что, пусть добывает свой срок до конца., полностью!! Вот зачем  Ефремова выпускают? Чтобы он снова пьянствовал, наркоманил и людей на своей машине убивал?!!  ХВАТИТ!!
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18 час.
Людмила Абрамова
хорошо если по УДО выйдет...!!! Хороший актер
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6 час.

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