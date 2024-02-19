Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО: “Даже если вы простите меня за тот смертный грех…”

Михаил Ефремов в колонии. Фото nevnov.ruБлизкие друзья знаменитого российского актера Михаила Ефремова, который в настоящее время отбывает свое наказание в колонии, предоставляют ему всестороннюю поддержку для получения условно-досрочного освобождения (УДО).
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