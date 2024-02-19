Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО: “Даже если вы простите меня за тот смертный грех…”

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лина любимцева

За ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ со смертельным исходом - никаких УДО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!! Погибшего не воскресить, а быть "добренькими" за чужой счет - вообще пошлость!! Так что, пусть добывает свой срок до конца., полностью!! Вот зачем Ефремова выпускают? Чтобы он снова пьянствовал, наркоманил и людей на своей машине убивал?!! ХВАТИТ!!