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Валттери Боттас: «Всегда задавался вопросом, почему ушел Росберг – теперь я могу поставить себя на его место»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас рассказал, что теперь понимает Нико Росберга, который решил закончить карьеру в «Формуле-1» и уйти из «Мерседеса» сразу после того, как выиграл чемпионский титул в 2016 году.

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