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Спорт Уик-Энд

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«Время Акинфеева ушло. Ему нужно заканчивать» - Пономарев

«Время Акинфеева ушло. Ему нужно заканчивать» - Пономарев

Экс-защитник московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что 40-летнему вратарю Игорю Акинфееву пора завершать карьеру.

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