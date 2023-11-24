Приметы и поверья на сегодня 25 ноября 2023 года призывают дарить друг другу подарки AdministratorВ эту осеннюю субботу — 25 ноября 2023 года — православные верующие отмечают День памяти святого Иоанна Милостивого.
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