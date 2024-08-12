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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Орлов о травме Вендела: «Карраскаль как будто вышел со специальным заданием убрать Вендела. Нарушение ожесточенное, злобное. Со спины прыгнул, умышленно бил, не убрал ногу»

На 47-й минуте матча с «Динамо» (1:0) в Мир РПЛ полузащитника «Зенита» в центре поля сбил Хорхе Карраскаль.

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