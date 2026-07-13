Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Как я перестала бояться и выбрала идеальные межкомнатные двери в новостройку

Как я перестала бояться и выбрала идеальные межкомнатные двери в новостройку

Ремонт в новостройке — это всегда марафон, где финишная прямая часто оказывается самой коварной. Когда строительные пыль и грязь позади, а стены наконец-то обретают цвет, наступает момент истины — установка межкомнатных конструкций.

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