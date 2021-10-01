На Байконуре готовят к запуску ракету «Союз МС-19» с актрисой и режиссером

На Байконуре готовится к запуску ракета «Союз МС-19» с необычным экипажем, космонавт Антон Шкаплеров будет сопровождать на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.
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