РИАП "АПРАЛ" МТ

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На Байконуре готовят к запуску ракету «Союз МС-19» с актрисой и режиссером

На Байконуре готовят к запуску ракету «Союз МС-19» с актрисой и режиссером

На Байконуре готовится к запуску ракета «Союз МС-19» с необычным экипажем, космонавт Антон Шкаплеров будет сопровождать на МКС актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко.

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