Депардье пока не планируют исключать из Союза кинематографистов РФ

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье остается в рядах Союза кинематографистов РФ, его могут исключить за неуплату взносов только после официального предупреждения.
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