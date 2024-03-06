Российский экспорт достиг рекордных показателей

АНГЕЛ АНГЕЛ

Это что достижения? В России падает потребление не только в промышленных товарах, а в первую очередь на продовольственных товаров у населения. Цены для подавляющей части населения неподъемные не только на рыбу, но и на мясо, яйца, молочку и т.д. Возникает вопрос, зачем дотировать то, что идет на экспорт за счет народных бюджетных средств, ому это выгодно? Зачем производить такое количество которое не потребляется в России? Иак и получается что в России не хватает трудовых ресурсов из-за работы на экспорт, а не на внутренний рынок, не на Россию и благосостояние народа, а на пришлых обеспечивая им рабочие места при этом они выводят средства из России в свои государства, и обогащаем экспортеров за счет своего народа... Интересно получается, население беднее, а экспортеры увеличивают свои прибыли за счет народа...