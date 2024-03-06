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Российский экспорт достиг рекордных показателей

Российский экспорт достиг рекордных показателей

Россия занимает четвертое место в мире по экспорту агропродукции, заявил президент Владимир Путин во время поездки в Ставропольский край, и уточнил, что по экспорту пшеницы страна стала лидером.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Это что достижения? В России падает потребление не только в промышленных товарах, а в первую очередь на продовольственных товаров у населения. Цены для подавляющей части населения неподъемные не только на рыбу, но и на мясо, яйца, молочку и т.д. Возникает вопрос, зачем дотировать то, что идет на экспорт за счет народных бюджетных средств, ому это выгодно? Зачем производить такое количество которое не потребляется в России? Иак и получается что в России не хватает трудовых ресурсов из-за работы на экспорт, а не на внутренний рынок, не на Россию и благосостояние народа, а на пришлых обеспечивая им рабочие места при этом они выводят средства из России в свои государства, и обогащаем экспортеров за счет своего народа... Интересно получается, население беднее, а экспортеры увеличивают свои прибыли за счет народа...
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