Опоздание спасло от гибели: Елена Север рассказала Борису Корчевникову о страшной поездке в госпиталь в Стаханове

МОСКВА, 24 марта, ФедералПресс. Актриса, певица, ведущая, продюсер Елена Север и ее семья с первого дня специальной военной операции участвуют в поддержке жителей приграничных регионов и бойцов, находящихся в зоне боевых действий.
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