США распространили в СБ ООН резолюцию в поддержку сделки по заложникам в Газе

Соединенные Штаты распространили в Совбезе Организации Объединенных Наций проект резолюции по ситуации в секторе Газа, поддерживающий сделку по прекращению боевых действий и освобождению заложников ХАМАС.
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