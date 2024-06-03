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США распространили в СБ ООН резолюцию в поддержку сделки по заложникам в Газе

США распространили в СБ ООН резолюцию в поддержку сделки по заложникам в Газе

Соединенные Штаты распространили в Совбезе Организации Объединенных Наций проект резолюции по ситуации в секторе Газа, поддерживающий сделку по прекращению боевых действий и освобождению заложников ХАМАС.

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