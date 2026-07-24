Москвичам напомнили о цифровых сервисах для отдыха

В Международный день заботы о себе, который отмечается 24 июля, в Департаменте информационных технологий города Москвы рассказали о городских онлайн-сервисах, которые помогают организовать отдых, сделать паузу в повседневной суете и получить новые впечатления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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