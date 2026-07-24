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МОСИНФОРМ

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Москвичам напомнили о цифровых сервисах для отдыха

Москвичам напомнили о цифровых сервисах для отдыха

В Международный день заботы о себе, который отмечается 24 июля, в Департаменте информационных технологий города Москвы рассказали о городских онлайн-сервисах, которые помогают организовать отдых, сделать паузу в повседневной суете и получить новые впечатления.

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