Для Макаревича главное, чтобы улицы были чистые, а в честь кого их назвали украинцы, его не волнует

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаДля Макаревича главное, чтобы улицы были чистые, а в честь кого их назвали украинцы, его не волнует Моя Поляна За житейскими заботами и радостью, что Крым абсолютно мирно стал русским, что его миновала участь Донбасса.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАФАлександр ФишкинДаже по сравнению с Кипром в Москве все улицы засраны! Он прав.ВХвячеслав харченкоНу, если в Москве считать улицы засранными, тогда где мы живём...?Алексей РПо сравнению с Эмиратами, улицы Кипра помойка.Юрий МакедонскийДля Макаревича - бабки не пахнут! Отмороженный на всю голову!ВВЛАДИСЛАВИ с такими уродами как макаревич мы живём в одном государстве. гнать его поганой метлой.НКНиколай КулакНе бреши, мерзавец, город засран, извините, так как никогда... этак лет за 30 - 35.Первухин Олег КонстантиновичИнтересно, Андрюха сплавил ВВП или зелебобику недостроенную свою развалюху на правом берегу балаклавской бухты в ненавистном ему Крыму? Ползёт хатка-то вниз по склону аккурат в водицу. Архитектор хренов, наверное, пары на уроках хватал. По струнам бренчалКомментировать
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