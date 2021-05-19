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Для Макаревича главное, чтобы улицы были чистые, а в честь кого их назвали украинцы, его не волнует

Для Макаревича главное, чтобы улицы были чистые, а в честь кого их назвали украинцы, его не волнует

Моя Поляна За житейскими заботами и радостью, что Крым абсолютно мирно стал русским, что его миновала участь Донбасса.

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Александр Фишкин
Даже по сравнению с Кипром в Москве все улицы засраны! Он прав.
вячеслав харченко
Ну, если в Москве считать улицы засранными, тогда где мы живём...?
Алексей Р
По сравнению с Эмиратами, улицы Кипра помойка.
Юрий Македонский
Для Макаревича - бабки не пахнут! Отмороженный на всю голову!
ВЛАДИСЛАВ
И с такими уродами как макаревич мы живём в одном государстве. гнать его поганой метлой.
Николай Кулак
Не бреши, мерзавец, город засран, извините, так как никогда... этак лет за 30 - 35.
Первухин Олег Константинович
Интересно, Андрюха сплавил ВВП или зелебобику недостроенную свою развалюху на правом берегу балаклавской бухты в ненавистном ему Крыму? Ползёт хатка-то вниз по склону аккурат в водицу. Архитектор хренов, наверное, пары на уроках хватал. По струнам бренчал

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